‘De verdwijning van Britta Cloetens’ woensdag in première: “Laatste poging om haar terug te vinden”

Op Eén gaat woensdag de driedelige documentairereeks ‘de verdwijning van Britta Cloetens’ in première. Cloetens werd in 2011 vermoord door Tijl Teckmans, maar na negen jaar is haar lichaam nog steeds spoorloos. Karin Tack, de mama van de toen 25-jarige Cloetens, doet met de reeks een ultieme poging om haar dochter terug te vinden om alsnog afscheid te kunnen nemen. Maar ze blijft realistisch. “We beseffen dat het allemaal lang geleden is”, vertelde Tack eind januari aan Het Nieuwsblad