Geen Wesley Hoedt op de laatste groepstraining bij Antwerp voor de match tegen Racing Genk. De Nederlandse verdediger – die een week geleden tegen Kortrijk uitviel met een enkelblessure – werkte nog altijd apart.

Daardoor mogen we ons allicht opmaken voor een onuitgegeven duo centraal in de defensie bij de Great Old, met Seck en De Laet. Arslanagic is namelijk ook nog geelgeschorst