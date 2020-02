Albert Heijn wil snel uitbreiden naar honderd winkels in België

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn heeft woensdag in Maasmechelen zijn vijftigste supermarkt in ons land geopend. Albert Heijn mikt op honderd Belgische winkels, en wil dat aantal “snel” bereiken.

Albert Heijn, onderdeel van fusiegroep Ahold Delhaize, opende in 2011 zijn eerste Belgische supermarkt. Vandaag telt de groep vijftig winkels in Vlaanderen en de Brusselse rand. Dit jaar wil Albert Heijn een tiental nieuwe Belgische winkels openen, aldus de woordvoerster, om uiteindelijk naar honderd te stijgen.

Aparte omzetcijfers over Albert Heijn België geeft de keten niet, maar volgens de woordvoerster zijn de cijfers “zeer goed”. “We blaken van gezondheid en zijn erg ambitieus”, klinkt het.

Jumbo

In 2019 landde de eveneens Nederlandse supermarktketen Jumbo in België, ook met erg ambitieuze plannen. De keten is gestart met drie winkels in 2019, is van plan er dit jaar twaalf tot vijftien te openen, en ziet binnen de vijf jaar ruimte voor honderd winkels in Vlaanderen.

Albert Heijn zegt vertrouwen te hebben in de eigen formule, om de concurrentie met Jumbo aan te gaan. Zo opende de eerste Jumbo in ons land in Pelt, pal naast een Albert Heijn. “Klanten zijn natuurlijk nieuwsgierig. Maar ze komen terug. We merken een enorme klantentrouw”, aldus nog de woordvoerster.