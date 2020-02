Coronavirus treft Belgisch luchtcargoverkeer, vakbond reageert: “Personeel weet nog van niets”

In reactie op het bericht in De Tijd dat er enkele bedrijven op Brucargo in Zaventem wegens het coronavirus economische werkloosheid riskeren, meldt vakbondssecretaris Fouad Bougrine (ACLVB) “dat het personeel hierover nog niet geïnformeerd is en hij hierover van de betrokken werkgevers snel duidelijkheid wenst”.

Omdat als gevolg van het coronavirus het vliegverkeer van en met China sterk is verminderd, vreest Bougrine dat de werkgevers hun toevlucht zullen willen nemen tot economische werkloosheid.

Voorstellen in die zin zullen volgens de liberale vakbondsman echter ongetwijfeld resulteren in een discussie met de vakbonden. “De afgelopen maanden heeft het personeel wegens het vele werk meer moeten presteren omdat de werkgevers weigerden extra personeel aan te werven. Laat ter compensatie nu het wat rustiger is de mensen hiervan wat profiteren”, klinkt het.

