Alleenwonenden en alleenstaande ouders maken 45 procent van huishoudens in België uit

België telt maar liefst 2,2 miljoen huishouden die bestaan uit alleenwonenden of alleenstaande ouders. Dat zijn er meer dan een half miljoen meer dan twintig jaar geleden. De twee categorieën samen zijn intussen goed voor 45 procent van de huishoudens in ons land. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel, op basis van de bevolkingsgegevens van 1 januari 2019.

België telde begin vorig jaar exact 4.948.398 huishoudens, zo blijkt uit de statistieken. Daarbij waren er 1.718.738 die slechts uit één persoon bestaan. De alleenwonenden zijn daarmee goed voor 34,7 procent van het aantal huishoudens in ons land. De in totaal 489.175 alleenstaande ouders vertegenwoordigen nog eens 9,9 procent van de Belgische huishoudens.

In absolute cijfers gaat het om een opvallende stijging in vergelijking met twintig jaar geleden. In 1999 waren alleenwonenden en alleenstaande ouders samen nog goed voor 1.663.925 huishoudens (39 procent). In 20 jaar tijd zijn er dus 543.988 bijgekomen.

Elsene is de gemeente met relatief het hoogste aantal alleenwonenden (62 procent). Het wordt gevolgd door twee andere Brusselse gemeenten: Etterbeek en Sint-Gillis (elk 54 procent). Bij de alleenstaande ouders spant de Luikse gemeente Seraing de kroon (16 procent), voor Charleroi (15 procent).

LEES OOK. Wat als je verdrinkt in liefdesverdriet?