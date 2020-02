Openbaar Ministerie vordert 40 maanden gevangenisstraf voor mishandeling van baby

Het Openbaar Ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 40 maanden gevorderd tegen een echtpaar uit Balen. De dertigers worden ervan verdacht hun baby te hebben mishandeld.

Het meisje belandde in oktober 2019 in het ziekenhuis. Ze was toen twee maanden oud. Het kind was bewusteloos geraakt en moest gereanimeerd worden, nadat ze een slag had gekregen van haar moeder. De vrouw beweert dat ze die slag per ongeluk heeft gegeven tijdens een echtelijke ruzie met haar man.

In december 2019 verwittigde de man de politie, omdat zijn vrouw het kind door elkaar zou hebben geschud en hardhandig in bed gegooid. De vrouw zelf schuift het geweld in de schoenen van haar man. Volgens het Openbaar Ministerie dragen beide ouders verantwoordelijkheid voor het geweld binnen het gezin.

De rechter doet uitspraak op 26 februari.

LEES OOK. Oproep van hulpverleners om hulp te zoeken bij vermoedens van kindermishandeling: “Twijfel houdt mensen tegen”