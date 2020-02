Daniël Termont gaat Gents ziekenhuisnetwerk leiden

Gent - Voormalig burgemeester Daniël Termont van Gent is aangesteld tot voorzitter van het Ziekenhuisnetwerk Gent. Hij zal de strategische beleidslijnen van het netwerk bepalen en ervoor zorgen dat de ziekenhuizen beter samenwerken.

Ziekenhuisnetwerk Gent is een regionaal samenwerkingsverband tussen het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas Gent, het AZ Oudenaarde en het AZ Jan Palfijn Gent. Daniël Termont kwam na een grondige screening door de voorzitters van de raden van bestuur van de vier ziekenhuizen als sterkste kandidaat uit de procedure. Hij neemt na zijn aanstelling onmiddellijk het voorzitterschap op.

“Er zal door iedereen hard en intens moeten gewerkt worden”, zegt Termont over de ambitie. “Maar met de steun van alle stakeholders ben ik ervan overtuigd dat we in Gent en Oudenaarde over een paar jaar één van de sterkste zorgnetwerken in ons land zullen hebben.”

Termont zal onder andere de vergaderingen van de algemene vergadering en raad van bestuur van het netwerk voorzitten.