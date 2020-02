Brandweerman Arno (31) denkt nog elke dag aan inferno waarbij hij zwaargewond raakte: “Ik kan rekenen op 60 psychologen”

Beringen - Op 11 augustus lieten twee brandweermannen het leven bij een brand in het Limburgse Beringen. Arno Barzan, vrijwilliger bij de brandweer van Heusden-Zolder, raakte zwaargewond. Hij lag zeven weken op intensieve zorgen, maar is sinds kort weer aan de slag. Maar hij heeft het nog steeds moeilijk als hij de kazerne binnenstapt. Gelukkig kan hij rekenen op “zestig psychologen”, vertelt hij aan TV Limburg. “Mijn brandweermakkers hebben mij heel hard gesteund.”

Op zondag 11 augustus 2019 brak er brand uit in een gebouw in Beringen, waarna de brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd ingezet. Tijdens de interventie stortte een deel van het gebouw in. Daarbij lieten brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders het leven en raakte Arno Barzan zwaargewond. Ze waren de eerste drie die binnengingen, maar werden “uit elkaar geduwd” door een plotse ontbranding van hete rookgassen, de zo genaamde flashover.

“Ik was de lansdrager”, aldus Barzan. “Chris leidde de operatie en Benni was mijn hulp voor de slang.” Het lichaam van de brandweerman raakte voor 26 procent verbrand. Barzan verkeerde in levensgevaar door de flashover: “Mochten ze mij niet geholpen hebben… Dan kom je wel in kritieke toestand.” Hij werd in allerijl naar het brandwondencentrum in Leuven gebracht. “Daar hebben ze mij heel goed verzorgd, voor ongeveer zeven weken.”

De pijn is nu weg en Barzan neemt al een tijdje geen medicatie meer. Hij moet nog steeds dag en nacht een drukpak dragen, maar is intussen wel weer aan het werk. Hij werd afgelopen zondag nog ingeschakeld tijdens storm Ciara.

Maar Barzan heeft het psychisch nog moeilijk, vooral als hij de kazerne binnenwandelt. “Je weet dat er twee mensen zijn die nooit meer zullen binnenstappen.” Ook als hij zijn brandweerpak aantrekt of ziet, denkt hij terug aan die noodlottige dag in augustus. “Ik heb super veel steun gehad. Ik zeg altijd dat ik zestig psychologen heb gehad. Ik heb heel goed kunnen praten met mijn brandweermakkers. Aan hen heb ik heel veel gehad, en heb nog altijd veel.”

Inzamelacties

De brandweerman werkt ook als lector aan PXL-Digital en kan ook daar rekenen op zijn collega’s. Zij organiseerden een reeks inzamelingsacties voor de brandweerman en de families van de andere getroffen brandweerlieden. Via onder meer fundraising en T-shirts voor de Bokrijk Run werd 8.000 euro ingezameld. Het bedrag werd woensdag symbolisch overhandigd aan Barzan.

De brandweerman wil nu zo veel mogelijk jongeren inspireren om als vrijwilliger bij de brandweer te gaan. Het ingezamelde bedrag wil hij aan de vriendenkring van het brandweerkorps geven. Op die manier komt het geld via een verdeelsleutel ook terecht bij de getroffen families van de overleden brandweermannen.