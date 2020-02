Brand door opladende smartphone, huis onbewoonbaar

Torhout - Een woning langs de Kortemarkstraat in Torhout raakte dinsdagnacht onbewoonbaar door een brand. Een opladende smartphone zorgde er voor heel wat schade. Het was de dochter des huizes die de brand “toevallig” ontdekte. “Zij moest plassen. Toen ze opstond merkte ze de rook op”, aldus haar papa.

Ze moest plassen en wilde beneden naar het toilet gaan. Daardoor heeft een 8-jarig meisje mogelijk het leven van haar ouders en 11-jarig broer gered. Ze merkte namelijk de dikke rookpluim die zich al over het hele huis verspreid had op. Huilend ging ze naar beneden en zo maakte ze haar ouders wakker. “Ik werd gewekt toen ze naar beneden kwam”, zegt haar vader. “Door de rook was alles donker. De elektriciteit werkte ook niet meer. Ik heb haar langs de voordeur naar buiten gebracht en ben naar boven gelopen. Want daar lag onze zoon te slapen. En rook stijgt, dus ik was in alle staten. Het was pure adrenaline, op dat moment wil je enkel en alleen je kinderen in veiligheid brengen. Ik heb hem uit zijn bed gehaald en naar buiten gebracht.”

De brand werd dinsdagnacht even voor 2 uur opgemerkt. De pompiers haastten zich naar de woning langs de Kortemarkstraat in Torhout. Ze kregen het vuur snel onder controle. Maar door de hevige rookontwikkeling moest de woning toch onbewoonbaar verklaard worden. Het gezin met drie kinderen - één van de zoontjes verblijft op internaat - wordt momenteel door vrienden en familie opgevangen. “We hebben gelukkig een groot netwerk. Want in ons huis konden we niet blijven. Daarvoor is er teveel roetschade. Het is nu uiteraard wel miserie, maar we moeten vooral blij zijn dat we het nog kunnen navertellen”, zegt de papa.

De man heeft een punt. Want het huis had zich al goed gevuld met rook terwijl het gezin aan het slapen was. Rookmelders hingen er nog niet. “Die waren in november samen met het alarm besteld. Maar ze kwamen ze nog niet plaatsen. Nu blijkt toch wel dat zo’n dingen levens kunnen redden.” De brand ontstond wellicht door een smartphone die in de keuken aan het opladen was. Het toestel was amper zes maanden oud, maar zou wel vuur gevat hebben.

Het gezin werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar kregen ze preventief zuurstof toegediend omdat ze allemaal toch wat rook hadden binnen gekregen. “Mijn dochter is blond, maar ze was helemaal zwart. En we voelden allemaal wel dat de rook op onze luchtwegen was geslagen. We mochten het ziekenhuis na enkele uren weer verlaten. De kinderen zijn uiteindelijk een dagje thuis gebleven. Ze waren onder de indruk en hadden amper geslapen.”

De vader kwam de schade woensdagmiddag opmeten. En zijn bedrijf checken, want het gezin runt achter de woning ook een boerderij. De stallen staan echter een eind van de woning verwijderd, dus die raakten helemaal niet beschadigd door de brand. Het huis zelf zal dus wel een grondige poetsbeurt moeten krijgen. “We hebben er nog geen idee van wanneer we terug kunnen. Maar goed, we slapen niet op straat natuurlijk. Ik kan het niet genoeg herhalen: we moeten het positief bekijken. We hebben echt geluk bij een ongeluk gehad. Als de dochter niet was opgestaan, zouden we er wellicht allemaal niet meer geweest zijn. De rest is materiële schade.”