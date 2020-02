Noodoefening in de ‘cipierswijk’ Brugge

Brugge - Heel wat hulpdiensten namen woensdag deel aan een noodoefening in Sint-Andries. Die ging door in de “cipierswijk” vlakbij de gevangenis in de Legeweg. Daar stonden heel wat verschillende voertuigen geparkeerd.

“Het ging om een oefening in verband met de gevangenis”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. “De bedoeling was om het bijzonder nood- en interventieplan te testen. Dat gebeurde samen met de brandweer, de medische discipline, de politie, de civiele bescherming en de communicatiecel.” Ook het parket was op de oefening aanwezig. Maar over het precieze scenario waarop geoefend werd, wil men niets kwijt.