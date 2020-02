TV-contract zorgt voor chaos: AA Gent en Antwerp stappen niet mee in verkoop, Pro League wil alsnog akkoord bereiken

Het geharrewar om het tv-contract in onze voetbalcompetitie is compleet. De Pro League heeft de uitzendrechten toegekend aan Eleven Sports, maar op basis van de uitkomst van de stemming beslissen AA Gent en Antwerp verrassend genoeg om voorlopig niet mee te stappen in de collectieve verkoop van de rechten. Pro League-voorzitter Peter Croonen reageerde “emotioneel” en betreurde dat slechts 22 clubs van de 24 voorlopig meestappen in het mediacontract van 103 miljoen euro.

De Pro League besliste vandaag om de mediarechten aan Eleven Sports toe te kennen. De komende vijf jaar komen de rechten dus in handen van Eleven Sports, dat met een bod van 103 miljoen euro de Pro League overtuigde.

Niet iedereen akkoord met Eleven

Volgens de statuten was een 2/3 meerderheid nodig en die werd ook behaald, maar een aantal clubs werden toch niet overtuigd. Twee clubs stemden tegen de toekenning van het tv contract aan Eleven Sports, AA Gent en Antwerp. Drie clubs hebben zich onthouden: KV Mechelen, Zulte Waregem en Anderlecht. AA Gent, KV Mechelen en Zulte Waregem kan de beslissing om niet voor Eleven te stemmen deels ingegeven zijn door hun commerciële link met Telenet. Anderlecht wordt dan weer gesponsord door Proximus.

‘Kleintje’ Antwerp niet akkoord met verdeelsleutel

Over de verdeelsleutel van het contract van 103 miljoen moest unaniem een akkoord volgen. In eerste instantie leken de zogenaamde kleine clubs vooral dwars te liggen, maar nu doet ook Antwerp lastig. Niet onbegrijpelijk, omdat Antwerp eigenlijk een topclub is en dus tot de G5 zou moeten behoren, maar toch tot de K11 gerekend wordt. Zo dreigt Antwerp een aantal miljoenen mis te lopen na de verdeling. Samen met AA Gent lijkt Antwerp er nu mee te dreigen om de rechten op hun thuiswedstrijden op eigen houtje op de markt te brengen.

Michel Louwagie (AA Gent) gaat niet akkoord met het voorstel van de Pro League Foto: Olivier Matthys

Pro league: “We gaan verder”

Pro League-voorzitter Peter Croonen was op de aansluitende persconferentie naar eigen zeggen “emotioneel”. Hij betreurde ten zeerste dat niet 24 maar 22 clubs voorlopig meestappen in het mediacontract van 103 miljoen euro.

“Het resultaat is eigenlijk historisch”,aldus Limburger. “We zitten boven de 100 miljoen euro en ook het Belgische vrouwenvoetbal werd voor de eerste keer betrokken. Het was een moeilijk proces en we dachten een akkoord te hebben dat we vandaag konden valideren. We hebben ook nog laatste correcties aangebracht aan de verdeelsleutel van de clubs. We hebben een 2/3de meerderheid gevonden om de rechten collectief aan Eleven Sports te verkopen. Maar twee clubs kozen ervoor om individueel hun rechten te verkopen, Gent en Antwerp. Om redenen waar ik niet dieper op in wil gaan, dat moeten zij zelf uitleggen. En dus kunnen we de toewijzing niet afronden want een cruciale voorwaarde van de hele tender (de verkoop, red.) was om dat met 24 te doen.”

Wat is dan de oplossing? “We zijn heel ver, maar niet tot op het einde geraakt”, klinkt het. “We gaan nu bekijken wat wij verder kunnen doen om tot een collectieve toewijzing te komen, of tot eentje met 22 clubs. Dat moeten we juridisch bekijken. Ik betreur dit enorm. Dat we dit historische moment niet kunnen pakken. De allergrootste en allerkleinste zijn wel akkoord gegaan. Elke club vindt vanuit zijn perspectief dat het te weinig krijgt, maar 22 clubs hebben zich daarover heen kunnen zetten. Twee clubs niet. Dat maakt het proces enorm complex, maar we gaan verder om alsnog te kunnen landen.”

Pierre François: “Zo nodig dwingen we akkoord juridisch af”

“We zitten hier met een paradox”, vulde Pierre François, CEO van de Pro League, aan. “Enkele jaren geleden gingen alle clubs akkoord met een deal van 80 miljoen euro. Nu niet met eentje van 103 miljoen euro. We gaan op managementniveau aan de slag om alsnog tot een akkoord te komen met 24 clubs. Dat is ons doel. Zo nodig dwingen we dat juridisch af.”

“Er zijn clubs die mogelijk een hoge prijs riskeren te betalen”, aldus Croonen. “Denk maar aan de budgetten, die een gevolg hebben voor licenties. We willen dus zo snel mogelijk een nieuwe algemene vergadering beleggen.”

“Of ik kwaad ben? Nee, ik ben emotioneel”

“Of ik kwaad ben? Nee, ik ben emotioneel”, stelde Croonen. “We hebben hier een historische correctie op de verdeelsleutel bekomen (over de extra miljoenen bovenop het vorige tv-contract, red.). De verdeling 51-49 voor G5 en de andere clubs benaderen we. Het bod van Eleven hadden we bovendien nodig om die correcties te kunnen doen. En zonder die correcties, hadden we geen akkoord gehad. Dat maakt het zo cynisch vandaag.”

“Er zijn enkele pistes die we kunnen bewandelen, maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Een club als Antwerp heeft terecht de ambitie om G5 te worden. Binnen twee, drie of vier jaar zullen ze dat zijn. En Gent zag hun mediarechten stijgen. Dus er waren veel redenen om akkoord te gaan. Iedereen heeft gezocht naar een oplossing.”