Voorzitter Paul Gheysens legt uit waarom Antwerp niet meestapt in verkoop van mediarechten: “Ze moeten ons behandelen als een topclub”

Net als AA Gent besliste Antwerp om (voorlopig?) niet mee te stappen in de collectieve verkoop van de mediarechten aan Eleven Sports. Bij de Great Old zijn ze niet akkoord met de verdeelsleutel.

LEES OOK. TV-contract zorgt voor chaos: AA Gent en Antwerp stappen niet mee in collectieve verkoop, Eleven Sports krijgt mediarechten

Antwerp is niet akkoord met de verdeelsleutel aangezien de G5 (Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Standard) 80 procent zouden krijgen van alles boven de 80 miljoen euro, terwijl de Great Old zich al twee jaar lang tussen die topclubs heeft genesteld maar nog altijd tot de K11 behoort.

Sven Jaecques (general secretary & sports) en Luciano D’Onofrio (ondervoorzitter) waren namens Antwerp aanwezig op de vergadering voor de stemming van de Pro League, maar voorzitter Paul Gheysens reageert vanop afstand.

“Wat de gevolgen zijn, daar ga ik niet op in – ik ken de finesses nog niet. Maar het kan niet zijn dat ze ons behandelen als een kleine club”, zegt Gheysens. “Wij zijn gewapend om van belang te zijn in de competitie. Club Brugge staat momenteel verder, maar wij moeten niet onderdoen voor de andere topclubs. We trekken evenveel kijkers, dus moeten ze ons ook behandelen als een topclub.”

Antwerp zal ook nog via een persbericht communiceren over de zaak.