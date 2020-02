Jordan Lukaku mag bij Lazio weer hopen op meer speelkansen

Lazio Roma heeft laten weten dat haar aanvoerder Senad Lulic woensdag in Rome een operatie heeft ondergaan aan de linkerenkel. De onbeschikbaarheid van Lulic is mogelijk goed nieuws voor onze landgenoot Jordan Lukaku. Die kan net als de Bosniër als linkerwingback fungeren bij de Romeinen.

De 34-jarige Lulic die al sinds de zomer van 2011 aan de slag is bij Lazio, had al enkele weken last aan de enkel. Een week geleden speelde hij in de competitiewedstrijd tegen Hellas Verona (0-0) voor het laatst mee. Lazio heeft momenteel geen zicht op de duur van zijn onbeschikbaarheid.

Voor de intussen 25-jarige Lukaku biedt het uitvallen van Lulic mogelijk kansen. De achtvoudige Rode Duivel is sinds begin februari terug fit nadat hij meer dan anderhalf jaar in de lappenmand lag met een blessure aan de knie. De voorbije drie competitieduels zat Lukaku al in de selectie van de Biancocelesti, maar spelen deed hij niet.

(belga)