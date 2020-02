Doden in koelwagen Essex: verdachte nog niet uitgeleverd

Een High Court in Dublin heeft woensdag toegestaan dat een verdachte in de zaak van de 39 dode Vietnamezen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer zijn uitlevering aan Engeland aanvecht. Dit hebben meerdere Britse media woensdag gemeld.

Het gaat om Eamonn Harrison, die ervan wordt verdacht in oktober de container naar Zeebrugge te hebben gebracht die daarna met een ferry naar Engeland is verscheept. Eenmaal in de haven van Purfleet opgehaald en tot in Grays nabij Londen gereden, bleken er in de koelruimte 39 lijken te liggen.

Harrison, afkomstig uit Noord-Ierland, is op 26 oktober gearresteerd in Dublin nadat hij daar met een trekker was aangekomen per ferry, uit Frankrijk en België. Tegen hem heeft de Britse justitie een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Vorige maand oordeelde een rechter in Dublin dat niets een uitlevering van de verdachte in de weg staat.

Zijn advocaten vechten dit echter aan omwille van vormvereisten van het aanhoudingsbevel en ook omdat er volgens hen geen bewijzen zijn dat de Vietnamezen in het Verenigd Koninkrijk zijn gestorven. De raadslieden suggereren daarbij dat dit in België kan zijn gebeurd.

Een High Court in Dublin oordeelde woensdag dat er inderdaad “manifeste fouten” zijn gemaakt bij het uitvaardigen van het Europese aanhoudingsbevel. Harrison (23) is bijgevolg toegestaan in beroep te gaan tegen de uitlevering.

De man kijkt aan tegen 39 aanklachten voor doodslag, bendevorming voor mensensmokkel en bendevorming om te helpen bij illegale immigratie.

