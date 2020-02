Nu ook bedrijf in Tielt slachtoffer van cyberaanval

Tielt - Een maand nadat weefgetouwenproducent Picanol het slachtoffer werd van een cyberaanval, is nu een ander West-Vlaams bedrijf getroffen met ransomware. Dat meldt de regionale zender Focus-WTV en is intussen bevestigd.

Het gaat om Mitsubishi Chemical Advanced Materials uit Tielt, het vroegere Quadrant. Ook vestigingen in de VS, Duitsland en Nederland zouden zijn getroffen, zo citeert de regionale zender een oud-medewerker. De informaticasystemen zijn vrijdag preventief stilgelegd. Vooralsnog blijven de gevolgen beperkt: volgens onze informatie kan het bedrijf, dat plastics en composietmaterialen fabriceert, nog voort produceren. Van de 400 werknemers zitten er momenteel een vijftiental thuis.

Vanuit Zürich heeft de multinational, actief in 54 landen, de cyberaanval bevestigd via een bijzonder bondig persbericht: “Op 7 februari heeft ons IT-beveiligingsteam een mogelijk cyberincident ontdekt als gevolg van ransomware. We zijn een onderzoek gestart om de impact te meten. Bovendien hebben we externe cyberveiligheidsexperts ingeschakeld en alle systemen uit voorzorg offline gehaald. De nodige diensten en instanties zijn op de hoogte gebracht. We werken de klok rond om het probleem op te lossen en we willen alle systemen zo snel mogelijk weer online krijgen.”

Steeds meer gevallen

Sinds weefgetouwenproducent Picanol het slachtoffer werd van een cyberaanval met ransomware, lijkt er geen week voorbij te gaan of er duiken nieuwe gevallen op. Eind januari werd IT-leverancier SPIE ICS slachtoffer van een cryptovirus. Wat later werden de gemeentediensten van Willebroek in het vizier genomen. En gisteren raakte bekend dat computerhackers hadden toegeslagen in het Atlas College in Genk.