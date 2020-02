Nog exact vier maanden voor het EK: hoe staan de tegenstanders van onze Rode Duivels er voor? En de andere toplanden?

Nog exact vier maanden en dan is het zover: het EK voetbal 2020. Vanaf 12 juni doen de Rode Duivels een gooi naar hun eerste internationale titel. Hiervoor moeten Hazard en co in eerste instantie wel voorbij Rusland, Denemarken en Finland. Pas later het toernooi zal België de absolute toplanden treffen. Voor een stand van zaken van de drie tegenstanders in de groepsfase en zeven toplanden legden we voor ieder land ons oor te luisteren bij een journalist uit dat land.