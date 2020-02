Pro League-voorzitter Croonen blijft geloven in collectieve verkoop van mediarechten, Pierre François wil dat desnoods afdwingen

AA Gent en Antwerp dropten woensdag een bommetje onder het Belgisch voetbal. Na lang onderhandelen leek een akkoord over de mediarechten in kannen en kruiken, maar beide clubs trokken zich terug uit de collectieve verkoop uit onvrede met de verdeelsleutel van het tv-geld. “Gent en Antwerp verkozen uit de solidariteit te stappen”, reageerde een emotionele Peter Croonen, voorzitter van de Pro League.

De Pro League besliste het voetbalcontract exclusief toe te kennen aan Eleven Sports voor ongeveer 103 miljoen euro per seizoen. Althans, 22 van de 24 profclubs kwamen tot dat akkoord. De verdeelsleutel, waarover maandag nochtans een principeakkoord was, vormde het breekpunt voor AA Gent en Antwerp.

De Great Old ambieert een G5-club te zijn, maar behoort wel nog tot de K11 en krijgt enkele miljoenen minder dan Club Brugge, Anderlecht en co. Er werden woensdag nog correcties aangebracht aan de verdeelsleutel, maar dat mocht niet meer baten. De beweegredenen van AA Gent om de staart in te trekken zijn minder duidelijk.

“Gent en Antwerp hebben gekozen om niet in de solidariteit te stappen. Dat betekent ook dat we niet collectief kunnen toewijzen”, reageerde een zichtbaar geëmotioneerde Croonen. “We zijn nochtans heel ver geraakt, maar helaas niet tot het einde. Ik betreur dat we dit historische moment niet hebben kunnen grijpen. We vangen meer dan honderd miljoen euro én het vrouwenvoetbal is voor het eerst betrokken in de tender.”

Hoe het proces nu voort moet, is minder duidelijk. De tenderprocedure is enkel geldig bij een collectieve verkoop van de individuele rechten. “Het is heel erg complex, maar de tijd dringt. We zullen kijken wat moet gebeuren om alsnog tot een toewijzing te komen. Desnoods met 22 clubs, maar dat moeten we juridisch bestuderen”, aldus Croonen, die blijft geloven in een collectieve verkoop.

“Elke club vindt vanuit zijn perspectief dat die te weinig krijgt. Maar het voorstel dat op tafel ligt bevat elementen die wat mij betreft maken dat het akkoord aanvaardbaar is. De makkelijkste weg vooruit is die waarbij we de mediarechten collectief kunnen aanbieden. Ik ga ervan uit dat we dit nog over de streep trekken.”

Over de beweegredenen van AA Gent en Antwerp wilde Croonen niet veel kwijt. “Het zijn verschillende motieven. Antwerp heeft de ambitie om bij de G5 te horen. Dat mag ook. De realiteit is dat Antwerp er binnen een drietal jaar wel bij zal komen. Dit is ook niet nieuw. Maar in het verleden zijn we er wel altijd in geslaagd om het individueel recht ondergeschikt te maken aan het algemeen belang.”

Clubs riskeren door deze demarche een hoge prijs te betalen, waarschuwt de voorzitter van de Pro League. “Voor sommige clubs is zo’n uitgestelde deal niet meteen problematisch. Zij kunnen dat financieel dragen. Anderen kunnen dat niet en komen daardoor in de problemen met hun licentie. Met welke budgetten moeten zij naar volgend seizoen toe werken? De onduidelijkheid daarover vormt een groot probleem. De mediarechten vormen toch een belangrijk blok in de financiën van een voetbalclub”, aldus Croonen. Profclubs hebben nog tot maandag om hun licentiedossier in te dienen.

Pierre François wil collectieve verkoop desnoods afdwingen

“De tijd van het bemiddelen en onderhandelen is gedaan. Het management van de Pro League zal alle middelen gebruiken om een collectieve verkoop af te dwingen”, zo reageerde CEO Pierre François.

Dat Antwerp en AA Gent op de derde algemene vergadering over het heet hangijzer dwarslagen, vond CEO Pierre François “compleet paradoxaal.”

“Bij het vorige tv-contract (goed voor zo’n 80 miljoen euro per seizoen) was er wel unanimiteit over de verdeelsleutel. Nu is er meer geld (zo’n 103 miljoen euro) te verdelen, maar komen we er niet uit omdat twee clubs het dossier blokkeren. Ik ben blij dat de drie aantrekkelijkste clubs voor de media (Anderlecht, Club Brugge en Standard) zich in ieder geval wel collegiaal opstelden.”

Pierre François zal zich de komende dagen moeten vastbijten in het dossier. “Maar de tijd van het bemiddelen en onderhandelen is gedaan”, waarschuwt de CEO van de Pro League. “We zullen alle middelen gebruiken om een collectieve verkoop af te dwingen. Ik had daarnet al de CEO van Eleven Sports aan de lijn. Daar zijn ze ‘not amused’. Samen met ons zullen ze bestuderen welke stappen gezet moeten worden in het belang van het Belgisch voetbal.”

François liet bovendien verstaan dat het perfect mogelijk is om de mediarechten met de huidige 22 clubs te verkopen, zonder echt in te gaan op de gevolgen daarvan. Aangezien de tenderprocedure zo opgesteld is dat een collectieve verkoop vereist is. “Dat bestuderen we later nog wel, nu moeten we een akkoord afdwingen met 24”, aldus de CEO, die ook meteen denkt aan het afschaffen van het recht op individuele verkoop van de rechten.