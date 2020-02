Presidentsverkiezingen VS: Deval Patrick gooit ook de handdoek in de ring

Alweer heeft een kandidaat voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen afgehaakt. Deval Patrick heeft woensdag aangekondigd ermee op te houden, heeft nieuwszender CNN gemeld.

De vroegere gouverneur van de staat Massachusetts zei in een verklaring aan CNN dat zijn score bij de voorverkiezingen in New Hampshire hem niet de gunstige wind geeft om naar een volgende ronde in de lange rij voorverkiezingen te gaan. “Ik heb dus beslist mijn campagne met onmiddellijke ingang af te breken.”

Patrick verzamelde volgens CNN minder dan 1.300 stemmen.

LEES OOK. Bernie Sanders wint tweede Democratische voorverkiezing in New Hampshire, twee kandidaten stappen uit race