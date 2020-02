Pendelaar schrikt zich een hoedje wanneer auto hem inhaalt op jaagpad: “Levensgevaarlijk”

Sint-Pieters-Leeuw / Beersel - Een pendelaar die dinsdagnamiddag op het jaagpad langs het kanaal Brussel-Charleroi fietste, schrok zich een hoedje toen hij op het traject tussen Ruisbroek en Lot werd ingehaald door een auto die daar helemaal niet mocht rijden.

“Met mijn speedpedelec ging het al aardig vooruit, maar blijkbaar niet snel genoeg voor de autobestuurder”, zegt de man. “Het voertuig haalde mij in via de grasberm en trok daarna nog harder op. Levensgevaarlijk, zeker ook omdat je hier geen voertuigen verwacht.”

Het jaagpad langs het kanaal is enkel voorbehouden voor fietsers en voetgangers. Enkel in uitzonderlijke gevallen mag er een dienstvoertuig rijden van Waterwegen of de hulpdiensten.

