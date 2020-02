Club Brugge scoort één strafschop te weinig voor volgende ronde Youth League

Dramatisch einde voor Club Brugge in de Youth League: het werd woensdagavond uitgeschakeld na een zenuwslopende strafschoppenreeks bij Stade Rennes. De wedstrijd eindigde op 1-1, maar de Franse kampioen bij de U19 trekt via penalty’s naar de 1/8ste finale.

De jonkies uit Brugge waren met open vizier naar Rennes getrokken: voor de match hadden ze al getekend voor hun beste resultaat ooit in de Youth League. Omdat ze in een poule met Real Madrid, PSG en Galatasaray tweede eindigden, moest Club play-offs spelen voor een plekje in de 1/8ste finale. Het kwalificatieduel werd afgewerkt in één match op het veld van Rennes. Bij Club speelden van de A-kern doelman Shinton en de nieuwe Senegalees Badji mee.

Na 17 minuten maakte Francoise de openingstreffer voor de Franse kampioen bij de U19 van vorig seizoen, maar Club moest niet bepaald onderdoen. In een potige wedstrijd kon het al snel het evenwicht herstellen, maar gelijkmaken lukte pas op het uur. De Wolf kon na een penalty de 1-1 maken. Club kwam zelf nog dicht bij de 1-2, maar Aelterman raakte even later het houtwerk. Na een match met meer dan dertig fouten en zeven gele kaarten ging het uiteindelijk richting beslissende strafschoppen.

De penalty’s werden even zenuwslopend als de wedstrijd, maar Rennes trok nu wel aan het langste eind. Na een misser bij de derde strafschop bij Club (De Cuyper) gingen bij de Fransen wel alle pogingen binnen. Club verlaat het tornooi zo met opgeheven hoofd, al mist het wel een nieuwe droomaffiche tegen een topper genre Liverpool, Juventus of Ajax.