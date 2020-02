Er zijn vier kandidaat-vaccins tegen corona, zegt Wereldgezondheidsorganisatie

Er zijn vier kandidaat-vaccins tegen het nieuwe coronavirus. Dit heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag bekendgemaakt. Testen kunnen binnen enkele maanden aanvangen.

Volgens het hoofd van de VN-organisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zijn ongeveer vierhonderd deskundigen het erover eens geraakt dat er vier kandidaat-entstoffen zijn tegen wat nu officieel Covid-19 heet.

Hopelijk zullen er twee daarvan als veelbelovend uitspringen, zei de hoofdwetenschapper van de WHO, Soumya Swaminathan, op een persconferentie in Genève. Tot de meest dringendste zaken is er ook de ontwikkeling van eenvoudiger tests voor het identificeren van infecties.

Volgens Soumya Swaminathan kunnen er al binnen drie tot vier maanden tests van een vaccin op mensen beginnen. Maar een gecertificeerd vaccin voor wereldwijd gebruik zal waarschijnlijk pas binnen anderhalf jaar ter beschikking zijn.

Ondertussen wordt getest of meerdere bestaande geneesmiddelen kunnen helpen tegen het nieuwe coronavirus. De WHO zal daarover zo snel mogelijk richtlijnen uitvaardigen.