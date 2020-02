Thomas Meunier kent met PSG geen problemen tegen Dijon in de Franse beker

Paris Saint-Germain heeft woensdag met 1-6 van Dijon gewonnen in de kwartfinales van de Coupe de France. De kwartfinales worden in één wedstrijd afgewerkt, dus PSG staat meteen in de halve finales. Thomas Meunier verscheen aan de aftrap bij de Parijzenaars.

Al in de eerste minuut maakte Wesley Lautoa een owngoal en kwam PSG op voorsprong. Mounir Chouiar maakte nog gelijk voor de thuisploeg, maar daarna was het over en out voor Dijon. Kylian Mbappé maakte net voor de rust de 1-2, Thiago Silva snel na de pauze de 1-3. Met twee doelpunten dikte Pablo Sarabia de zege nog stevig aan, ook Senou Coulibaly deed zijn duit in het zakje met een nieuwe owngoal. Meunier werd na 75 minuten vervangen door Kurzawa. PSG is na Rennes de tweede ploeg die zich plaatst voor de kwartfinales.

Thomas Meunier startte in de basis bij PSG Foto: Photo News

In Nederland wipt NAC verrassend AZ

Ook in Nederland was het tijd voor bekervoetbal, en tweedeklasser NAC Breda schakelde in de kwartfinales verrassend AZ uit met 1-3. Bij AZ speelde Stijn Wuytens de hele wedstrijd, bij de bezoekers Arno Verschueren. NAC kwam 0-2 voor dankzij El Allouchi en Schouten. Idrissi maakte op aangeven van Wuytens de aansluitingstreffer. Noblejas legde kort voor tijd de einduitslag vast. AZ staat tweede in de Eredivisie, NAC is pas zesde.