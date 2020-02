Wil je de Lotto-jackpot voor jezelf? Speel deze combinaties dan vooral niet

Het zal je maar overkomen: na jaren en jaren trouw spelen, zelfs twee keer per week, heb je eindelijk alle cijfers juist. En dan blijkt helaas dat je lang niet de enige bent. Daar gaat je lang gekoesterde miljonairsdroom.

De ene vult de verjaardagen van zijn gezinsleden in, de andere zweert bij opeenvolgende getallen, een derde heeft het dan weer voor lijnen, het liefst diagonalen, en nog iemand anders zet zomaar wat kruisjes, lukraak. “Elke Lotto-speler heeft zo z’n eigen manier van spelen. Er zijn duizenden spelcombinaties die je kan kiezen”, zegt Joke Vermoere van de Nationale Loterij.

Datums of lijnen

“Toch zijn er nummers en combinaties die meer gespeeld worden dan andere”, klinkt het. “De nummers 1 tot en met 31 worden bijvoorbeeld vaker gekozen dan de nummers 32 tot en met 45, omdat veel spelers een datum aankruisen. Ook lijnen, figuren en opeenvolgende nummers zijn populair.” Of nog veelvouden van 7: een ‘heilig’ getal, want symbool voor perfectie.

Dit zijn de 10 meest gespeelde combinaties. Nationale Loterij

“Voor alle duidelijkheid: alle combinaties hebben evenveel kans om te winnen: ook de veel gekozen”, klinkt het bij de Nationale Loterij. “Een unieke combinatie die niet in de top tien voorkomt, heeft dus niet méér kans om te winnen. Maar als je daarmee wint, zullen er wel minder winnaars zijn in dezelfde rang.” Zo blijken wekelijks 275 mensen de cijfercombinatie ‘4, 8,15, 16, 23, 42’ – die uit de tv-serie Lost – aan te kruisen. Als die combinatie uit de trommel komt gerold, moet de jackpot dus over 275 mensen worden verdeeld. Heb je een uniekere cijferreeks, dan is je winst groter.

12 is top, 44 is flop

De statistieken die de Nationale Loterij jaarlijks publiceert, geven ook inzicht in welke nummers het vaakst uit de trommel rollen en welke het minst vaak. Zo blijken sinds de start in 1978 de ballen met het nummer 12, 24, 16, 7, 38, 22, 5, 25, 28 en 14 al meer dan 600 keer getrokken, terwijl die met nummers 43, 45 en 44 minder dan 150 keer een winnaar opleverden. Al hoort bij die laatste wel de kanttekening dat er pas sinds 2011 gespeeld wordt met een rooster met 45 nummers.