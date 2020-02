In de topper tussen Club Brugge en Standard claimde Obbi Oulare na twintig minuten een strafschop, maar daar ging scheidsrechter Lawrence Visser niet op in. Nochtans werd de spits van Standard wel erg innig vastgehouden door Club Brugge-middenvelder Eder Balanta. Strafschop of niet? Oordeel vooral zelf!