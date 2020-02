Brandweerman na inferno Beringen: “Als de pieper ging, dachten we: ‘Yes’. Nu geven we onze vrouw nog een kus”

Beringen / Heusden-Zolder -

Hij verloor twee makkers, bijna heel zijn lijf verschroeide, en tóch staat brandweerman Arno Barzan na de flashover in Beringen weer op standby. Sterker: hij roept op als vrijwilliger bij een kazerne aan de slag te gaan, want het is “een keichic beroep”. Woensdag kreeg hij van zijn collega’s in Hogeschool PXL Hasselt een cheque van 8.000 euro overhandigd, om hem te ondersteunen in zijn herstel dat nog zeker een jaar zal duren. “Mensen zien mij als een held, maar zo voelde het nooit.”