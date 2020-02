Westerlo klopt Lokeren en is nieuwe leider in 1B

Westerlo heeft woensdag een belangrijke 3-2 zege geboekt tegen Lokeren op de 25e speeldag in de Proximus League. De Kemphanen komen aan de leiding in de tweede periode.

Christian Bruls bracht Westerlo op voorsprong, vijf minuten later verdubbelde Gilles Dewaele die voorsprong. Amine Benchaib kwam met de aansluitingstreffer, maar Kurt Abrahams maakte er nog voor rust 3-1 van. Giorgi Beridze kon Lokeren nog wel terugbrengen tot 3-2, maar verder dan dat kwamen de bezoekers niet.

In het periodeklassement komt Westerlo aan de leiding, maar het blijft met nog drie speeldagen te gaan razend spannend. OHL, Beerschot en Virton hebben net als de Kemphanen 17 punten, maar wonnen een wedstrijd minder of hebben een slechter doelsaldo. Lokeren is in de tweede periode eenzaam laatste met 6 punten. Ook in de algemene stand is Lokeren met 19 punten laatste, Westerlo is derde met 43 punten, 3 minder dan leider OHL.