Dries Mertens stunt tegen Romelu Lukaku in halve finale Coppa Italia

In de heenmatch van de halve finale de Copa Italia heeft Napoli gestunt door met 0-1 te gaan winnen op bezoek bij Inter. Voor Inter was het nog maar de tweede nederlaag in eigen land dit seizoen. Voor Dries Mertens komt een tweede cupfinale met Napoli (na die van 2014) dichtbij. Lukaku en Inter moeten in de return op 5 maart vol aan de bak.

‘Infine’, moet Dries Mertens gedacht hebben. Eindelijk stond de pocketspits van Napoli nog eens aan de aftrap. Eindelijk verlost van de adductorenblessure die hem in januari aan de kant hield. Eindelijk een nieuwe kans om Marek Hamsik voorbij te steken als all time topschutter van I Partenopei. Nog twee goals had Mertens nodig. In de elfde minuut was hij dichtbij nummer één. Een knal vanaf de rand van de zestien ging nipt over. In een gesloten wedstrijd vond Mertens net voor rust toch een opening voor Zielinski maar Inter-doelman Padelli pakte uit met een knappe save. En Lukaku? Die kregen we in de eerste helft nauwelijks te zien. De stormram van Inter liet het dreigen over aan spitsbroer Lautaro.

Fabian Ruiz scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd Foto: AP

Na rust brak de wedstrijd meer open. Inter zette Napoli onder druk en Lukaku kwam piepen met een kopbal in de handen van Ospina. Net voor het uur achtte Fabian Ruiz zijn moment gekomen. De Spanjaard zocht en vond een schot van buiten de zestien en krulde de bal met zijn linker prinsheerlijk voorbij Padelli. Een dik kwartier voor het einde werd Mertens moegestreden naar de kant gehaald. Lukaku mocht blijven staan en kwam in een scrimmage nog dicht bij de gelijkmaker. Met het nodige geluk trok Napoli de overwinning over de streep. Op 5 maart volgt de terugmatch in San Paolo. Napoli kan zich dan voor zijn eerste bekerfinale plaatsen sinds 2014. Voor Inter is het zelfs al geleden van 2011 dat ze nog eens in de finale stonden.