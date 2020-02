Ajax verslaat Vitesse en bereikt de halve finales in Nederlandse beker, Ziyech en Blind vieren rentree

Ajax heeft woensdagavond met een gehavend elftal de halve finales van de KNVB Beker bereikt. Het elftal van coach Erik ten Hag won de uitwedstrijd bij Vitesse met 0-3.

Ryan Babel opende in de 32e minuut de score. Ryan Gravenberch tekende in de 76e minuut voor de 0-2 en Dusan Tadic benutte in de 85e minuut een strafschop. Ajax stuit begin volgende maand in de halve finale op FC Utrecht of tweedeklasser Go Ahead Eagles. Deze ploegen treffen elkaar donderdag in Deventer.

Ajax speelde tegen Vitesse zonder de geblesseerden Quincy Promes, David Neres, Joël Veltman, Perr Schuurs en Zakaria Labyad. Daley Blind en Hakim Ziyech vierden na de 0-2 van Gravenberch als invallers hun rentree. Blind is hersteld van een ontstoken hartspier. Ziyech, die volgens diverse Nederlandse media een contract voor volgend seizoen zou hebben getekend bij Chelsea, heeft geen last meer van een kuitblessure. Vitesse eindigde het duel met tien man, na een tweede gele kaart voor Tim Matavz in de slotfase.

NAC wipt verrassend AZ

NAC Breda schakelde in de kwartfinales verrassend AZ uit met 1-3. Bij AZ speelde Stijn Wuytens de hele wedstrijd, bij de bezoekers Arno Verschueren. NAC kwam 0-2 voor dankzij El Allouchi en Schouten. Idrissi maakte op aangeven van Wuytens de aansluitingstreffer. Noblejas legde kort voor tijd de einduitslag vast. AZ staat tweede in de Eredivisie, NAC is pas zesde.