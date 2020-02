REACTIES. Bij Club Brugge wijzen ze naar “veld uit eerste provinciale”, opstootjes zijn bij Standard “deel van ons spel”

Nee, de topper tussen Club Brugge en Standard werd er geen die lang zal bij blijven. Voetballen werd op een desastreus veld steeds moeilijker en de leider was daarvan het grootste slachtoffer. Het leverde vooral veel duels, evenveel discussies en amper kans op.

Standard Standard Club Brugge Club Brugge ONZE PUNTEN. Standard-defensie op geen foutje te betrappen, Krmencik liet voetballend weinig zien

Philippe Clement: “Hier kan je niet op voetballen”

“Dit zijn wedstrijden waar je als trainer niet vrolijk van wordt”, zei Club-trainer Philippe Clement. “We begonnen op een veld dat eerste provinciale waard was. Na de wedstrijd was dat vierde provinciale. Daar kan je niet op voetballen.”

Club Brugge kon op dat veld voetballend nooit de bovenhand nemen. “Gedurende een lange periode in de tweede helft was het niet goed”, beaamde Clement. “We lieten ons afleiden door het voetbal dat werd gespeeld. Ik geef daar niemand een verwijt. Op zo’n slecht veld krijg je zo’n toestanden.”

Michel Preud’homme: “Ik had bij mijn spelers gehamerd op mentaliteit”

“We stonden goed in de organisatie maar brachten aanvallend te weinig”, gaf Michel Preud’homme toe. “Na de rust was dat beter.”

De Rouches maakten het vooral met hun gedrevenheid de leider knap lastig. “Dit is het voetbal in België: in Spanje kan je misschien wedstrijden spelen zonder de juiste mentaliteit maar dat gaat hier niet. Ik had bij mijn spelers gehamerd op mentaliteit. Daar ontbrak het de jongste weken wat aan. Maar niet alleen wij maakten de fouten. Ook Club Brugge deed.”

Obbi Oulare: “Opstootjes zijn deel van ons spel”

Obbi Oulare was opgetogen met zijn eigen prestatie. Hij is na lang sukkelen opnieuw 100 procent fit. “Het doet deugd om nog eens 90 minuten op een goed niveau te kunnen spelen, zeker na die slechte wedstrijden tegen Oostende en KV Mechelen. Tegen Kortrijk was het zelfs schandalig”, aldus de spits. “Of we als ploeg tevreden mogen zijn met een gelijkspel tegen de leider? Ik denk van wel, we zijn een van de enige ploegen die nog niet verloren heeft van Club Brugge. Het deed voor ons ook deugd om eindelijk nog eens de nul te houden.”

De wedstrijd werd wel ontsierd door talloze opstootjes. “Dat maakt deel van ons spel uit”, gaf Oulare toe. “Het gebeurt zelden dat Club Brugge zo gefrustreerd geraakt.”

Brandon Mechele: “Potige duels met Oulare”

Brandon Mechele kon wel leven met het gelijkspel. “Gezien het verloop van de wedstrijd was dit een eerlijke uitslag. In de tweede helft creëerden wij te weinig”, klonk het.

De verdediger hekelde wel het slechte speelveld op Sclessin: “Het is geen gemakkelijk veld hier, we wisten dat er veel met lange ballen gespeeld ging worden. Het leverde voor mij potige duels op met Obbi Oulare. Ik ken hem nog van vroeger, hij blijft een goeie spits.”

Club Brugge heeft nog een stevig programma voor de boeg, met acht wedstrijden in amper 33 dagen, maar dat schrikt Mechele niet af: “Fysiek zijn we er zeker klaar voor. Ook de bankzitters tonen dat ze nog fris zitten.”