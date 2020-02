CLUBNIEUWS. Amerikaanse overname KV Oostende deze week afgerond, Genkse wintertransfer weken buiten strijd

KV Oostende onderhandelt intussen al een maand met een Amerikaanse investeringsmaatschappij, maar het akkoord wordt nu snel afgerond. Het zit de wintertransfers van Genk dan weer niet mee. Uw clubnieuws van de dag.

KV OOSTENDE. Amerikaanse overname deze week afgerond

De Amerikaanse overname van KV Oostende wordt vóór maandagavond afgerond. Dan moeten al onze profclubs hun (eerste) licentiedossier indienen en KVO kan de hulp van overnemer Pacific Media Group goed gebruiken om een nieuwe prof­licentie te krijgen.

De kustclub onderhandelt intussen al een maand met de investeringsmaatschappij, maar nu wordt het akkoord echt op papier gezet. De moeilijkste horde is/was een deal vinden met gewezen voorzitter Marc Coucke. De Amerikanen willen wel borg staan voor de 6,2 miljoen euro schulden die KVO nog heeft aan Coucke, maar Pacific Media Group ziet het niet zitten om hem jaarlijks 1,2 miljoen euro huur te betalen voor de hoofdtribune. Daar werd eerst moeilijk over gedaan, maar na discrete onderhandelingen vorige week wordt er nu toch gesleuteld aan een compromis. De bedrijfsrevisoren, die alle boeken doornemen, zetten het licht voor de overname eerstdaags op groen.

Dankzij de verkoop van Wout Faes aan Stade Reims en het vertrek van Fernando Canesin heeft Oostende ook wat meer budgettaire ademruimte voor zijn licentiedossier. Bovendien vertrekt de overbodige Emmanuel Banda (22) nog naar het Zweedse Djurgården. De Zambiaan is in juni einde contract, waardoor KVO er nog weinig financieel voordeel uithaalt. Banda komt al het hele seizoen niet aan de bak en werd vorig jaar al uitgeleend aan Béziers. Sinds 2017 speelde de dribbelaar 28 matchen voor Oostende.

Op Akpala na is iedereen fit. D’Haese komt dit weekend weer in aanmerking voor een selectie.(jug, kvu, gma, jve)

RC GENK. Kouassi enkele weken buiten strijd

Het zit de wintertransfers van Genk niet mee. Na Daehli is nu ook Kouassi buiten strijd. Hij liep op training een knieblessure op. Het ging dan wel niet om de knie die hem bij Celtic acht maanden aan de kant hield (afgescheurde kruisband), maar op het eerste gezicht leek de blessure ernstig. Nader onderzoek in het ziekenhuis bracht opluchting. Enkel de mediale band is wat geraakt. De Ivoriaan komt ervan af met enkele weken inactiviteit. (rco)

ANTWERP. Hoedt wel nog in selectie

Nog geen Wesley Hoedt op de laatste groepstraining bij Antwerp voor de match tegen Racing Genk. Toch werd de Nederlandse verdediger, die met de enkel sukkelde, nog bij de selectie gehaald door Bölöni. Hij kan centraal achterin met Seck en De Laet spelen, maar je weet maar nooit dat hij Hoedt alsnog in de basis dropt. Arslanagic is zoals bekend geschorst.(dvd)

STVV. Matsubara en Turay trainen mee bij Kanaries

Niets dan lachende gezichten op training bij STVV. De ploeg tankte duidelijk vertrouwen na de 5-2 tegen Eupen, de ziekenboeg is zo goed als leeg en er lopen met Mohamed Buya Turay (foto) en Ko Matsubara (foto) twee ‘nieuwe’ gezichten rond. Goed voor de concurrentiestrijd in de verdediging en in de aanval.(pivan)

ZULTE WAREGEM. Bossut weken out na operatie elleboog

Bossut zal even niet onder de lat staan bij Zulte Waregem. De doelman onderging gisteren een operatie aan de elleboog. Bossut kampt met een ontsteking. Dury heeft in zijn kern nog de doelmannen Bansen en Bostyn. Pletinckx revalideert nog van een scheurtje in de hamstring. Hij mikt op de derby tegen KV Kortrijk.

Verdediger Marco Bürki vertrok naar zijn thuisland naar het Zwitserse FC Luzern. Bürki tekende er een contract tot juni 2022.(jcs)

CERCLE BRUGGE. Nu al 250 fans mee naar Stayen

Er zijn al 250 gratis tickets verkocht voor de match van zaterdag op Stayen. Cercle legt nog een extra bus in die zal vertrekken aan het sta-tion in Brugge en rechtstreeks naar Sint-Truiden rijdt. De spelers overnachten zaterdag niet in hotel Stayen omdat ze vorig jaar last hadden van lawaai. Er werd nu een hotel in de buurt gezocht. Taravel traint met de B-kern.(kv)

AA GENT. Lardot leidt match tegen Eupen

Jonathan Lardot is aangeduid om de partij van morgenavond tussen AA Gent en Eupen in goede banen te leiden. Hij krijgt de assistentie van VAR Wesli De Creemer. Voor deze wedstrijd kunnen de Buffalo’s alvast opnieuw een beroep doen op middenvelder Sven Kums die vorige week tegen Anderlecht geschorst was en bovendien ook niet speelgerechtigd was omwille van een clausule in de huurovereenkomst tussen Gent en Anderlecht. (ssg)