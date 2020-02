Scouts rouwt om Jasper, de sympathieke kookouder die stierf na vluchtmisdrijf: “Hij stond altijd klaar om te helpen”

Arendonk -

De autobestuurder die verdacht wordt van het dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf dinsdagavond in Arendonk is de 36-jarige K.W. De man woonde jarenlang in Arendonk, maar verhuisde onlangs naar Nederland, waar hij ook werd opgepakt. De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de overlevering van K.W. verzocht. Zaterdag wordt in Arendonk afscheid genomen van slachtoffer Jasper Horsting.