Reactie Brandon Mechele

Brandon Mechele kon wel leven met het gelijkspel. “Gezien het verloop van de wedstrijd was dit een eerlijke uitslag. In de tweede helft creëerden wij te weinig.” De verdediger hekelde wel het slechte speelveld op Sclessin. “Het is geen gemakkelijk veld hier, we wisten dat er veel met lange ballen gespeeld ging worden. Het leverde voor mij potige duels met Obbi Oulare op. Ik ken hem nog van vroeger: hij blijft een goeie spits.”Club Brugge heeft nog een stevig programma voor de boeg, met 8 wedstrijden in 33 dagen, maar dat schrikt Mechele niet af: “Fysiek zijn we er zeker klaar voor. Ook de bankzitters tonen dat ze nog fris zitten.”