Reactie Obbi Oulare

Obbi Oulare was opgetogen met zijn eigen prestatie. Hij is na lang sukkelen opnieuw 100% fit. “Het doet deugd om nog eens 90 minuten op een goed niveau te kunnen spelen, zeker na die slechte wedstrijden tegen Oostende en KV Mechelen. Tegen Kortrijk was het zelfs schandalig. Of we als ploeg tevreden mochten zijn met een scoreloos gelijkspel tegen de leider? Ik denk van wel, we zijn een van de enigste ploegen die nog niet verloren hebben van Club Brugge. Het deed voor ons ook deugd om eens de nul te houden, een cleansheet was al lang geleden.”

De wedstrijd werd ontsierd door talloze opstootjes. “Dat maakt deel van ons spel uit”, gaf Oulare toe. “Het gebeurt zelden dat Club Brugge zo gefrustreerd geraakt. We toonden de hele wedstrijd de goede mentaliteit.”