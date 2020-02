Eleven Sports mag de komende vijf seizoenen het Belgische voetbal uitzenden. Tot die beslissing is de Pro League gisteren gekomen na een woelige marathonvergadering. Toch is het laatste woord over het nieuwe mediacontract nog lang niet gezegd. Antwerp en AA Gent stemden tegen en dreigen het Belgische voetbal in een chaos te storten. Wij zetten de belangrijkste vragen voor u op een rijtje.