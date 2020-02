Bel-20 op hoogste peil in 12 jaar

De Brusselse beurs ging er woensdag al voor de derde opeenvolgende dag op vooruit. De Bel-20, de korf met de 20 Belgische steraandelen, dikte 0,77 procent aan tot 4.184,27 punten. Meteen het hoogste peil sinds 7 november 2007, toen er 4.246,85 punten op de tabel stonden. De bankencrisis van 2008 is nog louter een voetnoot in de geschiedenis.

De index van de Brusselse beurs is dit jaar al 5,8 procent geklommen, vooral met dank aan biotechaandeel Galapagos. Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf tikte eerder deze week een beurswaarde van 15 miljard euro aan en is zo uitgegroeid tot Europa’s grootste biotechbedrijf. Toch staat de Brusselse index nog niet op zijn recordhoogte. Op 23 mei 2007 noteerde de Bel-20 op 4.756,82 punten, en daar staan we voorlopig nog 14 procent onder. Maar wat niet is, kan nog komen, denken beurswatchers. In Amsterdam staat de AEX bijvoorbeeld al 12 procent boven zijn record van voor de bankencrisis. De Amerikaanse S&P500 noteert zelfs al 116 procent boven dat record.

Waarom de aandelen zo hun gang gaan? De angst voor de Brexit, het Chinees-Amerikaanse handelsconflict en het coronavirus zijn volledig weggeëbd. Bovendien hebben heel wat beleggers een deel van de winst van de voorbije jaren verzilverd (de Bel-20 klom vorig jaar liefst 22 procent!) waardoor ze nu met flink wat cash zitten. En door de lage rente is er gewoon geen interessant alternatief voor aandelen.(krs)