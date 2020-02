Delhaize én Albert Heijn aan het feest

297,5 miljoen flessen champagne verkocht

De jaarcijfers van de Nederlands-Belgische fusiegroep Ahold Delhaize smaken lang niet slecht. Het concern boekte vorig jaar een omzet van bijna 66,3 miljard euro, een stijging met 5,5 procent. De nettowinst daalde met 0,8 procent tot 1,77 miljard euro. Zowel het Belgische Delhaize als het Nederlandse Albert Heijn wonnen daarbij naar eigen zeggen marktaandeel.

Snel naar 100 AH’s in België

De Belgische Delhaize-winkels boekten vorig jaar, net als in 2018, een omzet van iets meer dan 5 miljard euro (meer bepaald 5,096 miljard). De operationele winst ging wel 1,5 procent lager (tot 128 miljoen euro), maar de onderliggende operationele winst ging 4,4 procent hoger tot 149 miljoen euro. Hoe groot het marktaandeel van Delhaize nu is, werd niet gepreciseerd. In 2018 bedroeg het naar eigen zeggen 24 procent.

Aparte omzetcijfers over Albert Heijn België geeft de groep niet, maar volgens de woordvoerster zijn de cijfers “zeer goed”: “We blaken van gezondheid en zijn erg ambitieus”, klinkt het. Dat laatste bleek woensdag nog eens, toen AH zijn vijftigste winkel opende in ons land. Dit jaar wil de supermarkt nog een tiental nieuwe winkels openen in ons land, om ”snel naar honderd” te stijgen. En dat ondanks de komst van Jumbo, die andere Nederlandse supermarkt. Die opende vorig jaar in ons land drie winkels, is van plan er dit jaar 12 tot 15 te openen en ziet binnen de vijf jaar ruimte voor honderd winkels in Vlaanderen. “Klanten zijn natuurlijk nieuwsgierig. Maar ze komen terug. We merken een enorme klantentrouw”, aldus nog de woordvoerster van Albert Heijn België.

Bol.com groeit als kool

Webwinkel Bol.com, eveneens eigendom van de Nederlands-Belgische fusiegroep, zag zijn omzet met bijna 30 procent groeien tot 2,8 miljard euro. Maar aparte winstcijfers voor de internetwinkel geeft de groep niet vrij. Volgens de Nederlandse zakenkrant FD een bewuste zet, want de Amerikaanse gigant Amazon landt binnenkort in Nederland. “Men wil die concurrentie niet wijzer maken en kiest daarom voor geslotenheid”, schrijft de krant. Topman Frans Muller liet woensdag verstaan dat hij niet bang is voor de komst van Amazon: “Ze bedienen Nederland al vanuit de Duitse markt. Het is dus geen nieuw fenomeen.”

Muller had tot slot nog goed nieuws voor de aandeelhouders-beleggers. Ahold Delhaize voorziet niet alleen dat de winst per aandeel dit jaar met circa 5 procent zal stijgen, het concern trekt ook het dividend op met 8,6 procent tot 0,76 euro (daarvan werd al 0,3 euro in augustus uitgekeerd als interimdividend). “Dat illustreert onze ambitie om het dividend per aandeel duurzaam te laten groeien”, klinkt het in Zaandam. Zijn boodschap viel in goede aarde bij de beleggers: die stuurden het aandeel een dik procent hoger.