Glazenwasser moet op één dag twee moorden nadoen

Du Lion zit al sinds oktober 2018 in de cel voor de moord op Ariane Mazijn in 1992, een conciërge in het gebouw waar hij vroeger ruitenwasser was. Hij bekende nadat het gerecht hem jaren na de feiten via DNA-onderzoek ontmaskerde als moordenaar. Een jaar later, in oktober vorig jaar, werd hij geconfronteerd met nieuw DNA-onderzoek dat hem ook nog eens linkte aan de moord op Eve Poppe (38) in Antwerpen, vijf jaar later.

Du Lion besloot ineens om met de politie te praten en biechtte in één klap naast de moord op Ariane Mazijn op dat hij nog drie andere vrouwen ombracht, onder wie dus Poppe, maar ook Maria Van den Reeck (46) in 1994 en Lutgarda Bogaerts (28) in 1993.

Het Antwerpse gerecht organiseerde al reconstructies van de moorden op Lutgarda Bogaerts en Ariane Mazijn. Maar vandaag moet de gewezen glazenwasser op één dag ook nog de moorden op Eve Poppe en Maria Van den Reeck nadoen in het bijzijn van de speurders, onderzoeksrechter, en advocaten van de verschillende partijen. De appartementen waar de vrouwen vermoord werden, bestaan niet meer. Daarom heeft het gerecht het interieur nagebouwd in de politieschool in Ranst. Het is af te wachten in hoeverre hij zijn medewerking aan het gerecht zal verlenen. (mkm)