Het is tot nu toe een milde winter geweest. En dat heeft ook een impact op de energiemarkt. Een doorsneegezin betaalt vandaag 545 euro minder bij het afsluiten van een nieuw contract dan in januari vorig jaar. “De prijzen staan uitzonderlijk laag. Het is nu het moment om tarieven te vergelijken en eventueel over te stappen”, zegt Jordi Van Paemel, energiespecialist bij Test Aankoop.