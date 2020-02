Geen prijs, wel pensioen

Siba haalde het in Madison Square Garden van zes andere finalisten. “Ze heeft zoveel zelfvertrouwen, en ze is zo elegant en grappig”, zei eigenares Chrystal Clas na afloop. Siba wordt ook beloond voor haar overwinning: de poedel mag nu namelijk met pensioen. Al is er aan haar overwinning jammer genoeg geen prijzengeld verbonden.

De carrière van Siba als showhond eindigt dus op een hoogtepunt, want in totaal namen maar liefst 3.000 honden uit de hele wereld deel aan de prestigieuze competitie, het op één na langste ononderbroken sportevenement in de Verenigde Staten.