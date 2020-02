Mertens klopt Lukaku in halve finale Coppa

In de heenmatch van de halve finale van de Copa Italia heeft Napoli gestunt met een 0-1 overwinning op bezoek bij Inter. Voor Inter was het nog maar de tweede nederlaag in eigen land dit seizoen. Zowel Dries Mertens als Romelu Lukaku stonden aan de aftrap. Voor Dries Mertens was het zijn eerste basisplaats sinds begin december na een adductorenblessure. De pocketspits was de gevaarlijkste man op het veld in de eerste helft maar werd ruim een kwartier voor tijd gewisseld. Fabian Ruiz had Napoli op dat moment al met een schitterende trap op voorsprong gebracht. Romelu Lukaku speelde een bleke eerste helft maar kwam na de rust dicht bij de gelijkmaker in een scrimmage. De terugmatch wordt gespeeld op 5 maart.

(thst)