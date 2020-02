Na zware opleiding: Peshmerga-soldaten studeren af

Na een zware opleiding van dik anderhalf jaar is gisteren een nieuwe lichting Peshmerga-strijders – mannen én vrouwen – afgestudeerd in de Soran, in de provincie Erbil in het noorden van Irak.

Peshmerga zijn de strijdkrachten van Iraaks-Koerdistan die in dat deel van Irak instaan voor de verdediging van hun land. Het Iraakse leger mag in die streek niet optreden. Tijdens de oorlog tegen ISIS vochten ze mee aan kant van de Westerse troepen en streden ze zij aan zij met het Amerikaanse leger.

Tijdens hun opleiding werden de Iraaks-Koerdische soldaten getraind door zowel Duitse als Nederlandse en Finse militairen (frp)