Partijvoorzitter Iowa neemt ontslag na chaos bij voorverkiezingen Democraten

Troy Price, de plaatselijke partijvoorzitter van de Democraten in Iowa, neemt ontslag als gevolg van de chaos tijdens de voorverkiezingen voor presidentskandidaten in zijn deelstaat. Dat heeft Price woensdag zelf aangekondigd.

Price lag onder vuur sinds de caucus op 2 februari. Technische problemen met een app die de resultaten uit elk van de zowat 1.700 ‘stembureaus’ moest doorgeven leidden tot fouten in de resultaten en vertragingen bij de bekendmaking van de uitslag. Volgens de Democraten was een en ander het gevolg van een programmeerfout, en werden de resultaten wel op een correcte manier ingegeven, maar werden ze maar gedeeltelijk doorgegeven. De partij controleerde daarop ook de papieren weergaven van de resultaten. Zowel Bernie Sanders als Pete Buttigieg vroegen om een gedeeltelijke herziening van de resultaten in Iowa.

“Het lijdt geen twijfel dat het proces van de bekendmaking van de resultaten niet heeft gewerkt. Dat was eenvoudigweg onaanvaardbaar”, schreef Price in een verklaring. Hij beloofde een onafhankelijk onderzoek dat moet uitwijzen hoe een dergelijk fiasco in de toekomst vermeden kan worden. “Feit is dat de Democraten beter verdienen dan wat er zich de nacht van de caucus heeft voorgedaan. Als voorzitter van deze partij betreur ik ten zeerste wat er is gebeurd en draag ik in naam van de Democratische partij van Iowa de verantwoordelijkheid voor alle fouten”, aldus Price.

Zaterdag wordt een interim-voorzitter gekozen die Price zal vervangen.