Oom van Venezolaans oppositieleider Juan Guaido opgepakt

De autoriteiten in Venezuela hebben naar verluidt de oom van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido opgepakt. Guaido, die net terug is van een drie weken durende internationale rondreis, heeft al gezegd dat hij president Nicolas Maduro rechtstreeks verantwoordelijk acht voor “eender wat er gebeurt” met Juan Jose Marquez.

“Usurpator Nicolas Maduro, ik houd jou en elk van jouw volgelingen... verantwoordelijk voor eender wat er gebeurt met Juan Jose Marquez, een eerlijke en dappere man die meer dan wie ook de waarde van deze strijd kent”, schreef Guaido op Twitter.

Marquez zou zijn opgepakt na zijn aankomst op de belangrijkste luchthaven van het land. Ook de Amerikaanse ambassade mengde zich in de kwestie en vroeg de vrijlating van de oom van Guaido. “Het ontvoeren van familieleden van interim-president Juan Guaido toont aan dat de dictatuur zwak en wanhopig is. We eisen de onmiddellijke vrijlating van Juan Jose Marquez. Democratie kan niet worden geïntimideerd, dit moet stoppen! “, klonk het op Twitter.

Omsingeld door aanhangers Maduro

Guaido deed op zijn internationale rondreis onder andere het Witte Huis aan, waar hij met de nodige egards werd ontvangen. Tijdens de State of the Union, waar Guaido als gast aanwezig was, zei de Amerikaanse president Donald Trump dat “Maduro’s greep op de tirannie verpletterd en gebroken zal worden” en omschreef hij Guaido als een “moedige man die met hem de hoop, dromen en ambities van alle Venezolanen draagt” en “de echte en wettige president van Venezuela”. Guaido hield ook halt in Londen, Davos en Brussel.

De oppositieleider, die door meer dan 50 landen wordt erkend als de legitieme leider van Venezuela, slaagde er in januari in zijn land te verlaten hoewel er tegen hem een reisverbod was uitgevaardigd. Zijn terugkeer op dinsdag ging gepaard met chaotische taferelen en hoewel hij werd omsingeld door aanhangers van Maduro raakte hij toch weg uit de luchthaven zonder gearresteerd te worden.

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP