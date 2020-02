242 doden in één dag door coronavirus Covid-19, cruiseschip met Belgisch koppel mag aanmeren

Het nieuwe coronavirus heeft woensdag in de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, in een dag tijd aan 242 mensen het leven gekost. Dat heeft het provinciebestuur donderdag gemeld.

Volgens het bestuur zijn 14.840 nieuwe gevallen bekend van het virus, dat nu officieel Covid-19 heet, en zijn 48.206 mensen in de provincie intussen besmet. De grote toename is onder meer te wijten aan een nieuwe, bredere definitie van de infectiegevallen, luidde het.

Sinds het nieuwe coronavirus in Wuhan in de provincie Hubei uitbrak, zijn er in de provincie volgens de autoriteiten 1.310 mensen aan gestorven.

In totaal zijn al bijna 60.000 mensen besmet. Kort nadat die nieuwe balans bekendraakte, meldde staatspersbureau Xinhua dat de Chinese Communistische Partij een hooggeplaatste overheidsfunctionaris ontslagen heeft die aan het hoofd stond van de partijafdeling in de provincie Hubei.

Het gaat om Jiang Chaoliang, die tot voor kort als partijsecretaris optrad in Hubei. Chaoliang wordt volgens de berichtgeving vervangen door de burgemeester van Shanghai, Ying Yong.

De koppen begonnen eerder deze week te rollen, na sterke publieke kritiek op de aanpak van de crisis. De twee belangrijkste ambtenaren van de Provinciale Commissie (ministerie) van Gezondheid zijn al vervangen.

De autoriteiten worden er door de Chinezen van beschuldigd dat ze te lang hebben gewacht met de aanpak van het virus. De ontevredenheid veranderde in woede, na de dood vrijdag van de 34-jarige Li Wenliang, een van de eerste artsen die voor de opkomst van de epidemie waarschuwde.

Cruiseschip Westerdam mag aanmeren

Het cruiseschip de Westerdam, met aan boord 1.455 passagiers, is donderdag rond 7 uur plaatselijke tijd gearriveerd in de haven van het Cambodjaanse Sihanoukville. Dat blijkt uit navigatiedata dat het schip van rederij Holland-Amerikalijn (HAL) uitzendt.

De Westerdam, die op 1 februari in Hongkong vertrok, was de afgelopen dagen niet welkom in meerdere Aziatische havens uit angst voor het nieuwe coronavirus Covid-19.

Onder andere Nederland en de Verenigde Staten zochten naar een aanmeerplaats voor het schip. Woensdag kreeg de Westerdam groen licht om aan te leggen in Cambodja.

De passagiers mogen binnen enkele dagen van boord en hoeven niet in quarantaine. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is er geen reden om aan te nemen dat zij het nieuwe coronavirus onder de leden hebben. Mogelijk worden de passagiers wel door de Cambodjaanse autoriteiten onderworpen aan een korte medische controle.

Nieuwe gevallen op ander schip

De angst om de Westerdam te laten aanmeren, had veel te maken met de Diamond Princess, het cruiseschip dat al dagen ligt aangemeerd in de haven van Yokohama in Japan en waar al tientallen passagiers besmet raakten met het coronavirus. De 3.700 passagiers van de ‘coronacruise’, , onder wie vijf Nederlanders en vier Fransen, moeten in quarantaine blijven op hun kamer.

De Japanse minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato heeft donderdag 44 nieuwe positieve gevallen aangekondigd van Covid-19 aan boord van het cruiseschip, na nieuwe tests bij 221 mensen. Dat brengt het totale aantal besmettingen op het schip op 218.

Vluchten geschrapt

De Chinese luchtvaartmaatschappij Air China schrapt alle vluchten tussen Athene en Peking door het coronavirus. Dat bericht het Griekse persagentschap Ana.

Air China vliegt drie keer per week tussen Athene en Peking. Die vluchten worden voor de maand februari geannuleerd wegens “de volksgezondheid”. Enkel twee vluchten, op 15 en 29 februari, gaan wel door zoals gepland. In maart gaan voorlopig maar vier vluchten door als gevolg van het virus.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen waaronder Air France, British Airways, Air Canada, Lufthansa, American Airlines, United Airlines en Delta hebben sinds eind januari hun vluchten naar het Chinese vasteland opgeschort om een verder verspreiding van het virus tegen te gaan.

Buiten China zijn meer dan 320 gevallen bevestigd in ongeveer dertig landen en gebieden. In Griekenland is het coronavirus nog niet vastgesteld, maar zijn wel al beveiligingsmaatregelen genomen op de belangrijkste luchthavens van het land.