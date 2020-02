Onweer en windstoten tot 80 km per uur: noodnummer alweer geactiveerd

Daags na de passage van storm Ciara, staat er alweer een nieuwe storm te wachten: Dennis, zoals de Britse weerdiensten hem gedoopt hebben. Het KMI waarschuwt voor rukwinden tot 80 km per uur en de FOD Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 opnieuw geactiveerd.

De FOD Binnenlandse Zaken heeft woensdagavond het nummer 1722 opnieuw tijdelijk geactiveerd, nadat het eerder op de dag nog was gedeactiveerd. Tijdens storm Ciara kwamen op dat nummer voor niet-dringende schade meer dan 60.000 oproepen binnen. De meeste kwamen uit de provincie Oost-Vlaanderen. Het ging dan vooral over omgewaaide bomen en wateroverlast.

Ook nu wordt dus opnieuw overlast verwacht. Storm Dennis belooft vooral tijdens het weekend lelijk huis te houden, maar vanaf vandaag zijn rukwinden tot 80 km per uur mogelijk. Tijdens het weekend kunnen die nog krachtiger worden. “We gaan uit van windstoten van 90 kilometer per uur of meer”, zegt weerman David Dehenauw van het KMI. “Of het dan officieel een storm wordt, hangt af van het feit of we naar negen beaufort gaan of dat het bij acht blijft. Acht is namelijk ‘stormachtig’, negen is ‘storm’.”

Vandaag trekt ook een actieve regenzone van west naar oost over ons land. In de Ardennen wordt de regen voorafgegaan door sneeuw of smeltende sneeuw. 1 tot 5 cm sneeuw zijn mogelijk boven 400 m. Daar wordt het opletten op de baan: gladde wegen zijn mogelijk. Donderdagavond vallen er nog enkele stevige buien, vooral in het oosten van het land. Later op de nacht wordt het droger vanaf de kuststreek en is het wisselend tot zwaarbewolkt. De temperaturen dalen naar 1 tot 6 graden.

Vrijdag is het veelal bewolkt maar droog. Maxima van 5 tot 10 graden bij een zwakke tot vaak matige wind die krimpt van westzuidwest naar zuidzuidwest.

Zaterdag is het zwaarbewolkt met soms wat regen over het westen. Ook zaterdagnacht valt er af en toe wat regen. De matige zuidzuidwestenwind neemt geleidelijk toe, naar vrij krachtig tot krachtig met ‘s avonds pieken rond 70 kilometer per uur, die in de nacht toenemen tot zo’n 80 kilometer per uur. Het wordt zeer zacht met maxima van 8 tot 13 graden.

Zondag is het overwegend zwaarbewolkt met enkele perioden van regen. Het is zeer zacht met lokaal tot 15 graden. Er zijn opnieuw rukwinden mogelijk tot 80 à 90 kilometer per uur.

Maandag wordt het wisselvallig met enkele buien en maxima rond 9 graden. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met buien, bij maxima rond 9 graden in het centrum.