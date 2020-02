Corona is nog lang niet weg: 15.000 nieuwe besmettingen bekend

Het aantal besmettingen en doden door corona is opnieuw gestegen. In de Chinese provincie Hubei, waar het virus uitbrak, zijn in een dag tijd 242 mensen gestorven. Er zijn daar ook bijna 15.000 nieuwe besmettingen bekend.

Die enorme stijging is deels te verklaren door een nieuwe manier van meten door de Chinese overheid. Niet alleen mensen die effectief positief testen op het virus worden als besmet geteld, ook alle mensen met ernstige symptomen worden nu meegeteld, zonder dat ze dus effectief getest worden.

De Wereldgezondheidsorganisatie roept intussen op om mensen met het virus niet te stigmatiseren, en solidair te blijven.

Besmet cruiseschip

De Japanse minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato heeft intussen 44 nieuwe positieve gevallen aangekondigd van het coronavirus aan boord van het cruiseschip Diamond Princess. Dat bleek uit nieuwe tests bij 221 mensen. Het brengt het totale aantal besmettingen op het schip, passagiers en bemanningsleden, op 218. De Diamond Princess heeft ongeveer 3.700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders en vier Fransen.

Een ander cruiseschip, de Westerdam, is inmiddels mogen aanmeren in Cambodja. De Westerdam, met zo’n 1.455 passagiers aan boord, was de afgelopen dagen niet welkom in meerdere Aziatische havens uit angst voor het nieuwe coronavirus. Woensdag kwam er dan groen licht om aan te leggen in Cambodja.