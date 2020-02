Ontbinding contract van onbepaalde duur gebeurt alsmaar minder door werkgever

Alsmaar minder is het de werkgever die een contract van onbepaalde duur ontbindt. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta, op basis van gegevens bij 32.000 privébedrijven.

Sinds 2007 nam het aantal ontbindingen met wederzijds akkoord toe van 20 procent naar 31 procent vorig jaar. Volgens Acerta is dat vertrek met wederzijds akkoord in de praktijk meestal geïnitieerd door de werknemer.

Het vertrek gebeurde in 2019 in 29 procent van de gevallen expliciet op initiatief van de werknemer, tegenover 20 procent op initiatief van de werkgever. Voor 4 procent gaat het om “medische overmacht”, en voor nog eens 16 procent zijn er andere redenen.

Uit de gegevens van Acerta blijkt voorts nog dat het aantal ontbonden contracten van onbepaalde duur vorig jaar voor het eerst in drie jaar gedaald is, naar 15,3 procent. Tien jaar eerder, in 2009, was dat nog 17,7 procent.