Eerste dorp in quarantaine in Vietnam door corona

Een dorp van 10.000 inwoners in de buurt van Hanoi is donderdag in quarantaine geplaatst uit angst voor de verspreiding van het coronavirus. Dat is voor het eerst in het land, vernam AFP donderdag van het Vietnamese ministerie van Volksgezondheid.

In het kleine dorp in de provincie Vinh Phuc, 30 kilometer ten noordwesten van de Vietnamese hoofdstad, zijn vijf gevallen van Covid-19 ontdekt. Het wordt daarom 20 dagen in quarantaine geplaatst.

“We zitten allemaal vast in de gemeente en we werken in onze rijstvelden en tuinen” maar dit zal zeker gevolgen hebben voor een groot aantal inwoners met werk buiten de gemeente, zoals schilders, arbeiders...”, zei Tran Van Minh, een inwoner. Volgens de man “heeft een vrouw haar familie en haar buren besmet”. In Vietnam zijn momenteel 15 besmettingen geregistreerd.

Het virus dook voor het eerst op in het Chinese Wuhan, de provinciehoofdstad van Hubei. Grote delen van de provincie gingen kort daarna op slot om besmettingen te voorkomen.