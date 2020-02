Diagne traint terug in Brugge en kleurde zijn haar blauw en zwart

Mbaye Diagne heeft woensdag voor het eerst dit jaar opnieuw getraind in het Brugse Belfius Basecamp. De verstoten spits van Club Brugge zal er zijn conditie onderhouden nadat hij zich onmogelijk had gemaakt in de a-kern. Opvallend: Diagne kleurde zijn haar blauw en zwart. Een gebaar om zich opnieuw in de gratie te werken bij de technische staf en de fans?