Spannender kan niet: vier teams aan de leiding in 1B op drie speeldagen van het einde

De spannendste voetbalcompetitie in Europa? Dat is onze Proximus League. Met nog drie speeldagen te gaan, staan er vier ploegen aan kop in de tweede periode. En zelfs de nummer vijf en zes - Lommel en Union - kunnen nog kampioen spelen.

Westerlo klopte woensdagavond Lokeren met 3-2 in onze eerste klasse B en nestelt zich daardoor voorlopig aan de kop van het klassement in de tweede periode. De Kemphanen hebben op drie speeldagen van het einde 17 punten. Dat zijn er evenveel als OH Leuven, Beerschot en Virton. En de nummer vijf en zes - Lommel en Union - hebben amper twee punten minder. Enkel Roeselare (12 punten) en Lokeren (6 punten) zijn uitgeteld.

De winnaar van de tweede periode neemt het in de promotiefinale op tegen OH Leuven, dat de eerste periode in 1B won. Tenzij OH Leuven ook de tweede periode wint, dan promoveert het automatisch naar 1A.

Stand

1 Westerlo 17 punten

2 OH Leuven 17 punten

3 Beerschot VA 17 punten

4 Virton 17 punten

5 Lommel SK 15 punten

6 Union 15 punten

7 Roeselare 12 punten

8 KSC Lokeren 6 punten